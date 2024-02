Pepe Segarra sobre los 'Tres Amigos' en el Super Bowl 2024: 'Salimos a dar lo mejor que tenemos'

Los Súper Domingos de febrero tienen una rutina marcada para el mexicano: preparar la mejor comida posible, apoyar al equipo favorito para el Super Bowl y seguir la transmisión comandada por los Tres Amigos.

Antonio de Valdés, Enrique Burak y José Segarra han sido las voces en conjunto de la NFL en nuestro país desde hace tres décadas y para la edición LVIII del Super Bowl no es la excepción.

"El primero que nos tocó hacer fue a partir de la temporada de 1985, el de los Osos de Chicago y los Patriotas de Nueva Inglaterra, en el Superdomo de Nueva Orleans, que por cierto fue una paliza horrible de los Osos cuando tenían a los Monstruos del Midway.

"Ha sido una convivencia muy especial, nos hemos integrado de una forma muy buena, hemos hecho un buen equipo, no tenemos discrepancias y existe una gran empatía entre los tres. Salimos a dar lo mejor que tenemos, pero no en una forma de competencia. En particular creo que me ha tocado estar más tiempo con ellos que con mi familia", comentó Pepe en charla con RÉCORD.

Con "una vida trabajando juntos", las anécdotas en los Super Bowl sobran, pero para Segarra el XXIII destaca por estar ante uno de los mejores quarterbacks de todos los tiempos: Joe Montana.

"Recuerdo en el Super Bowl de la temporada de 1988, en Miami, el gran regreso de los 49ers de San Francisco frente a Cincinnati, que iban perdiendo, ya en la recta final parecía que sería la primera vez en llegar a tiempo extra, pero no se dio porque vino Montana con esa magia que siempre lo caracterizó armó una ofensiva de 92 yardas y cuando faltaban unos 32 segundos culmina con un pase de touchdown a John Taylor.

"Estábamos transmitiendo y junto a nosotros, de mi lado, había un vidrio que daba a un palco, cuando viene el touchdown de Taylor se desata la locura de los aficionados, pero en ese palco fue muy especial porque estaban unas 10 personas de edad madura ya todos, comenzaron a gritar y a saltar efusivamente. Una de las damas que estaban ahí se me quedó viendo, le llamó la atención cómo los veía celebrar, y se sonrió conmigo, entonces tomó un papel y escribió algo que pegó al vidrio, decía "yo soy la hermana de Bill Walsh". Era hermana del coach que transformó a los 49ers y los transformó en el equipo de los 80, fue el que seleccionó a Montana, a Jerry Rice. La verdad fue una señora sumamente simpática", recordó el comentarista de TUDN.

¿CUÁL ES LA OFERTA DE TUDN PARA EL SUPER BOWL 58?

Como es una tradición, TUDN tendrá el Super Bowl a las 5 por el 5 este domingo 11 de febrero. Los Tres Amigos (Antonio de Valdés, Enrique Burak y José Segarra) estarán transmitiendo el duelo entre Chiefs y 49ers en Las Vegas, aunque desde estos días su oferta se podrá ver en los canales de Televisa.

"Tenemos enlaces toda la semana, desde las mañanas en Expresso de la mañana o en Por las mañanas. También a las 4 de la tarde en Amigos ViX, en el que yo incluso presento un disco, además de Tu pase completo el jueves, también a las 4 de la tarde.

"Y por supuesto el día del partido estaremos desde temprano en Más deporte, a las 11 de la mañana. Será un despliegue grande con Toño, Enrique, con Val Marín, Gina Holguín, Alfredo Tame, ahí estaremos pegándole fuerte", sentenció Pepe.

