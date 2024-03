Pepe Segarra se despide de ‘Los Tres Amigos’: “Me causa tristeza y nostalgia no estar en mi casa”

Luego de 42 años trabajado para Televisa, hace unos días Pepe Segarra utilizó sus redes sociales para anunciar de manera sorpresiva que dejaría la que fue su casa durante más de cuatro décadas, ya que afrontaría nuevos retos en su carrera.

Al informar de su salida a través de redes sociales, Pepe Segarra no tuvo la oportunidad de despedirse a cuadro de Toño de Valdés y Enrique Burak, pero en la nueva edición del programa ‘Amigos’ (Antes ‘Los Tres Amigos’), Segarra tuvo la oportunidad de decir adiós, aclarar la situación y dedicar unas palabras a sus excompañeros.

"Un abrazo a todos mis niños adorados y queridos, no tuvo nada que ver el pinche vasito o lo del submarino amarillo... en esta ocasión adoro al beisbol, me encanta el beisbol, tengo alma beisbolera y entonces es algo que verdaderamente sí extrañaba, que ya no hiciéramos beisbol… decidí enfrentar un nuevo reto”, mencionó Segarra sobre su salida.

De igual forma, Pepe Segarra dejó claro que a pesar de ya no trabajar más junto a Toño de Valdés y Enrique Burak, la amistad continuará sin importar que trabajen en lugares distintos.

"Vamos a trabajar en lugares distintos, pero el afecto sigue incondicionales por siempre y por ahí nos vamos a encontrar", agregó.

Por último, Toño de Valdés contuvo las lágrimas y con la voz entrecortada mencionó: “"Condenadote te vamos a extrañar".