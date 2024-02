Pepe Segarra 'explota' contra sus compañeros por criticar 'su recuerdo'

El Super Bowl 2024 ya está a la vuelta de la esquina y Televisa continúa con su previa del 'Super Domingo' con la transmisión comandada por los Tres Amigos. Antonio de Valdés, Enrique Burak y José Segarra han sido las voces en conjunto de la NFL en nuestro país desde hace tres décadas y para la edición LVIII del Super Bowl no es la excepción.

A pesar de que desde 1985 los tres conductores han estado con juntos, sus transmisiones no siempre son perfectas, y a tres días del Super Bowl Pepe Segarra terminó ‘explotando’ con sus compañeros, por criticar uno de sus 'recuerdos'.

Pepe Segarra compartió un pequeño vaso haciendo alusión a los equipos que se enfrentarán en el esperado partido, provocando las burlas de Enrique Burak y Toño de Valdés.

"Este wey trajo un pinche vaso", comentó Burak al ver el pequeño recuerdo provocando la risa de Toño de Valdés y la molestia de Segarra, quien no tardó en arremeter contra sus compañeros.

"En este mismo momento yo me largo por que no te gusta nada. Hubieras traído algo, y tú también. Llevó tres años trayendo algo y todavía se enojan. No les digo lo que se merecen porque les tengo respeto pero son unos pin..", comentó Segarra

Al acabar la discusión, el mismo Segarra se unió a la burla y mostró su recuerdo acompañado por la frase "Este pinche vasito", para posteriormente mostrar el vaso tequilero con el logo del Super Bowl LIV.

"Pepe Segarra":

Porque llegó con su vasito para hablar del #SuperBowl. pic.twitter.com/eEFkkAeUqu — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) February 9, 2024

