Pavlyuchenkova rechazó actos del Gobierno Ruso: 'No me da miedo mostrar mi posición'

El mundo del deporte sigue dando su opinión sobre la invasión de Rusia a Ucrania, cada vez son más los atletas que rechazan los actos del Gobierno Ruso donde los mismos deportistas exigen paz. Un ejemplo de lo mencionado es la tenista rusa, Anastasia Pavlyuchenkova, quien publicó en redes sociales su opinión sobre el tema, donde aseguró que no le da miedo dejar clara su postura.

"He jugado tenis desde que soy una niña. He representado a Rusia durante toda mi vida. Es mi casa y mi país. Pero ahora tengo mucho miedo, al igual que mis amigos y familiares. No me asusta mostrar mi posición, estoy en contra de la guerra y la violencia", escribió.

"Ningún motivo personal o político es justifiación para la violencia. Esto nos arrebata no solo nuestro futuro, sino el de los jóvenes también. Estoy muy confundida, no sé cómo ayudar en esta situación", expresó la tenista rusa.

Pavlyuchenkova indicó que puede hacer poco al ser solo una deportista, por lo que harápública su disconformidad. "Solamente soy una atleta que juega tenis. No soy política, no soy figura pública, no tengo experiencia en esto. Solo puedo hacer público mi desacuerdo con las decisiones tomadas y hablar abiertamente de ellas. Detengan la violencia, detengan la guerra", sentenció.

