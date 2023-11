Paquideus sobre la la People´s League: 'Puede atraer a nuevas audiencias'

La People’s League ha llegado para revolucionar el mundo del internet, y mientras hace oficial su presentación, presidentes como Paquideus y Mafer ya están en visorías para el armado de su equipo.

En entrevista con RÉCORD, los influencers platicaron sobre su franquicia en la People’s League, la cual será una plataforma digital para potenciar el deporte y llegar a todas las personas sin excluir a alguna. Además buscará ofrecer una opción de entretenimiento diferente a la que estamos acostumbrados.

“Creo que el futbol como la Liga MX ya a pocos niños les interesa, es para una audiencia generación Z. Creo que este tipo de ligas con reglas nuevas le puede dar la vuelta, atrayendo a las nuevas audiencias de chavitos que juegan pero ya no ven futbol”, dijo Paquideus.

La pareja de influencers fue la primera en anunciar a su equipo que lleva por nombre Callejeros FC, y lo hicieron fieles a su estilo, con un video en redes sociales; la publicación la llamaron “La noticia más importante de nuestra vida”, pues a pesar del gran momento que viven, este será su proyecto más grande.

“Un día recibo un mensaje de un amigo que fue colaborador de un trabajo de antes y me dijo que buscaban mi perfil para un proyecto. Agendamos una junta, me explicó Erika Macin el proyecto y no la pensamos, fuimos el segundo equipo firmado”, dijo el famoso tiktokero

.

Sin embargo, la batalla no será fácil, pues los equipos rivales tendrán como presidentes a gente que ha jugado futbol de manera profesional y figuras públicas, entre ellos Luis García, Eder y Jonathan Dos Santos, Gera MX y Capi Pérez, Aldo y Poncho De Nigris.

“Tener un equipo lo veíamos muy fácil, hasta que empezó a avanzar el proyecto. Ya es algo muy complejo saber todo, desde un director técnico, el cuerpo, los coaches y escoger a los talentos; ha sido una tarea difícil, porque no es nuestro único proyecto”, mencionó Paquideus.

Callejeros FC no solo será un proyecto deportivo sino también social, ya que por cada gol a favor o en contra donarán un bulto de croquetas a algún refugio de perros de la calle. Mientras que en la cancha, su identidad será el futbol colectivo, pues están en contra de los jugadores individualistas.

“Muchos juegan a ser las estrellas para que los veamos, pero queremos formar un equipo que sea colectivo, queremos que el individualismo quede fuera. Uno puede brillar desde el momento que trae el balón, brilla más el que pasa el balón”, finalizó el influencer.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: ARDA TURAN CONTÓ CÓMO PERDIÓ 13 MILLONES DE EUROS PRODUCTO DE UNA ESTAFA