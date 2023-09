Antonio Pérez Garibay, padre del piloto de Red Bull, Sergio "Checo" Pérez, ha salido en defensa del icónico cantante Luis Miguel en medio de las recientes controversias sobre su apariencia física durante su gira "Luis Miguel Tour 2023". El debate se ha centrado en si el "Sol de México" utiliza dobles en sus presentaciones en vivo.

Luis Miguel ha sido objeto de especulaciones en los últimos meses debido a su apariencia notablemente más delgada y un físico ligeramente diferente en comparación con años anteriores. Algunos críticos y fanáticos han sugerido que el cantante podría estar utilizando un doble en lugar de aparecer él mismo en sus conciertos.

Sin embargo, Antonio Pérez Garibay, quien se considera amigo cercano de Luis Miguel, ha decidido tomar una posición en este debate. Pérez Garibay declaró: "A quien pueda comentar eso, que venga y yo le apuesto una Suburban, así de fácil; o sea, el que me demuestre que no es Micky, vamos a apostar una Suburban nueva 2024, y si quiere apostar otro carro lo apostamos, yo voy a que es el original".

Pérez Garibay también hizo hincapié en que la transformación física de Luis Miguel se debe a razones de salud y calidad de vida: "Todo lo que se diga, se hable y se comente no afecta en nada, les voy a poner un ejemplo. (Mostrando su estómago) 50 kilos menos, en 6 meses, esto es sano, es por salud, es por vida, me operé en enero, me hice la manga, no tiene nada de malo”.

Los comentarios en contra del famoso cantante han disminuido especialmente tras la noticia de que tuvo que suspender su gira debido a que fue internado. Esto al igual que los comentarios de Pérez Garibay, demuestran que Luis Miguel no pasa su mejor momento físico.

