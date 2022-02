Paco Villa, trolleado en redes tras criticar al América: 'Prepara tu disculpa, ahí viene Baños'

El analista deportivo Paco Villa se fue contra el juego que planteó América en su visita al Olímpico Universitario este 26 de febrero. El esperado Clásico Capitalino cerró sin anotaciones ni grandes jugadas.

“El América juega muy feo”, escribió Villa a través de su cuenta en Twitter. que los internautas no dejaron pasar desapercibida y llenaron la publicación de comentarios.

El revuelo se provocó después de que en juegos pasados tanto Paco como el Perro Bermudez se le fueron a la yugular al América y a su presidente Santiago Baños a quien terminaron por ofrecerle una disculpa.

“Ve preparando tu disculpa, porque ahí viene Baños”, “dilo sin miedo, Baños no te va a regañar”, “preparen las cámaras, este wey va a ofrecer disculpas”, “¿ya no te dice nada tu papá Baños?”, “en Televisa no van a estar muy contentos con ese comentario”, replicaron los usuarios en Twitter.

Pélate Paco tu casa está rodeada, hay viene Baños quise decir los regaños pic.twitter.com/NInLenxiQP — Jesús Núñez (@Churrin1R) February 27, 2022

Las Águilas se han llenado de crítica debido a que actualmente ocupan el penúltimo lugar en la tabla del Clausura 2022, y podrían caer al último, pero al parecer sus resultados no les son suficientes para aceptar las observaciones de los analistas.

