Paco González debuta narrando en Liga MX para TUDN México

Paco González, experimentado narrador de México, ha debutado como comentarista de TUDN México, pues fue el encargado de relatar el primer tiempo del Atlas vs Mazatlán de la Jornada 13 del Apertura 2023 de la Liga MX.

González se unió a TUDN el pasado 3 de octubre y, de hecho, fue el colaborador de RÉCORD, El Francotirador, quien dio a conocer la noticia en sus redes sociales, y tras semanas de adaptación para TUDN USA y narrando la Liga de Expansión para México, Paco ya tomó los micrófonos para narrar la Liga MX en territorio mexicano.

Pedro Antonio Flores, quien también está en la narración del juego, fue el encargado de darle el recibimiento a Paco. Además de que compartió transmisión con Hugo Salcedo y Mafer Alonso.

Paco González se unió a TUDN en el momento en que la cadena está refrescando su imagen, pues cabe recordar que David Faitelson y André Marín también se unieron a las filas de Televisa quienes buscan fortalecer su equipo de trabajo.

*Paco narrando el gol de Mazatlán.

Paco González en TUDN USA

Cabe destacar que Paco González ya tuvo activdad en TUDN, pero lo hizo para la señal de Estados Unidos a través de ViX+, pues narró el Rayados vs Juárez, el Santos vs León de la Liga MX y también relató un par de juegos más de la Liga de Expansión en México, pero este Atlas vs Mazatlán es su debut en Liga MX para la señal de TUDN.

El propio comentarista ha compartido tuits donde lo destacaban como narrador y otros donde los televidentes lo felicitaban por sus primera narraciones en Televisa.