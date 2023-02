Oscar Jiménez y Mariana Echeverría pierden a su segundo bebé

Un desafortunado suceso es el que informaron el arquero de las Águilas del América, Oscar Jiménez, y su esposa, la actriz, Mariana Echeverría.

Ambos personajes dieron a conocer durante una transmisión en vivo en Instagram que perdieron a su segundo bebé, quien se encontraba en la sexta semana de gestación.

Mariana Echeverría fue quién decidió compartir a sus seguidores lo ocurrido con el embarazo de su segundo bebé.

"Siempre me ha gustado estar cerca de la gente que me sigue en redes sociales. Me gusta compartirles las cosas buenas, mis proyectos, mis triunfos, mis logros, mis alegrías, pero también les he compartido parte de mi vida con momentos tristes, difíciles, y el día de hoy es uno de esos. Con el paso de la vida, aprendí a convertirlos en fortaleza y tomar lo bueno que me puede dejar, sin preguntarme el '¿por qué a mí?'", expresó la actriz.

Y añadió que "Lloré, me asusté, pero me tomé mi tiempo para asimilarlo y abrazar ese dolor y otra vez no dejarme caer. Abrace aún más a mi Lucca y a Óscar y agradecí tenerlos en mi vida. Y pues nada, a intentarlo otra vez. Sé que Dios tiene cosas planeadas para mí y ya llegará el momento. Ánimo a todas las que han pasado por una situación así, no es fácil. Déjense querer, déjense apapachar, cuéntenlo con la gente que más quieran para sacar ese dolorcito que nos provoca y, sobre todo, NUNCA SE CULPEN. Gracias por todo su amor".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - MODELO REVELA QUE TUVO RELACIÓN CON EXJUGADOR DE AMÉRICA Y CRUZ AZUL