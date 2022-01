Osasuna: Rubén García 'explota' en redes sociales tras crítica constante hacia su persona

El jugador de Osasuna, Rubén García público el domingo un hilo en su cuenta de Twitter hablando sobre el impacto de las redes sociales sobre las personas y el daño en forma de críticas que pueden darse desde cuentas anónimas.

Dos horas y media después de terminar el choque ante el Cádiz en el que cuajó un buen partido, el 14 rojillo decidió abrirse tras unas semanas leyendo comentarios desagradables hacia su persona tras no atravesar su mejor momento en cuanto a futbol se refiere.

Quería compartir una reflexión con vosotros/as respecto a una situación que llevo viviendo un tiempo, una situación que salpica la carrera de un deportista de élite durante toda su trayectoria pero que se vive con más intensidad cuando la racha deportiva es negativa como venía... — Rubén García (@RubenGarcia14_) January 9, 2022

Desde entonces son innumerables las muestras de apoyo que está recibiendo el jugador por parte de aficionados y cuentas de equipos de futbol como el Eibar.

El texto dice: "Quería compartir una reflexión con vosotros/as respecto a una situación que llevo viviendo un tiempo, una situación que salpica la carrera de un deportista de élite durante toda su trayectoria pero que se vive con más intensidad cuando la racha deportiva es negativa como venía siendo estas últimas jornadas.

Estas semanas he estado leyendo comentarios muy desagradables sobre mi faceta profesional y en muchos casos también críticas sobre cosas que rodean mi día a día en lo personal.

Debemos en algún momento reflexionar y buscar entre todos una solución para no dar cobijo en rrss (redes sociales) a las personas que bajo el anonimato buscan generar dolor. No quiero dar voz a estos usuarios que solo buscan eso, su momento de 'placer'; al sentir que consiguen generar daño a los demás. Yo personalmente los silencio, ya que si conseguimos que nadie les escuche/lea pensarán que no tiene sentido seguir con ello, ojalá.

Aprovecho también para agradecer a los que critican con educación y a los que mandan mensajes de ánimo cuando más lo hemos necesitado. Vosotros dais sentido a estas redes", concluye.