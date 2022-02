Oribe Peralta 'trolleó' a HH: "Yo sí soy hermoso natural"

Oribe Peralta, histórico delantero del futbol mexicano, sigue presente en el medio futbolístico aún tras su reciente retiro, pues la distancia tomada de las canchas, ha permitido que el originario de Coahuila forme una cercanía más activa con quienes buscan interaccón con el exfubtolista. Lo último en contenido que Oribe ha mostrado, es en torno a las preguntas que realizan por medio de Instagram, pues en una de ellas, aprovechó para responder de forma indirecta para otro excompañero con quien le compararon: Héctor Herrera.

"¿Acaso eres HH?", preguntaron a Peralta, dentro de un apartado que él mismo seleccionó para responder los cuestionamientos de sus seguidores.

El delantero no tardó en negar con la cabeza: "No, yo sí soy hermoso natural", respondió en video, y al finalizar sus palabras no tardó en suspirar y emitir cierta risa amistosa.

La burla a Héctor Herrera, es en torno al procedimiento quirúrgico que se aplicó el jugador del Atlético de Madrid, mismo que él compartió al público durante un periodo vacacional, en que aprovechó para realizarse una rinoplastía y otoplastía, ambas cirugías con motivo de reestructurar su nariz y dar ese toque estético.

Aunque el parecido entre el Hermoso Peralta y Herrera fue motivo de involucrar al mediocampista dentro del espacio que Oribe mantiene con sus seguidores, el suceso revivió aquella época en que Héctor negó haberse sometido al ya mencionado procedimiento.

