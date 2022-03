Orbelín Pineda: Crean corrido del jugador del Celta de Vigo

Los corridos nunca faltan entre los jugadores mexicanos, por lo que algunos hasta tienen el propio.

Tal es el caso de Orbelín Pineda, a quien le han compuesto un corrido, mismo que compartió en sus redes sociales.

La canción es de Saúl Delgado y habla sobre como 'El Maguito' logró cumplir su sueño de jugar futbol e incluso llegar a Europa.

“En Querétaro fue donde empecé de cero y ahí fue donde miraron que yo tenía talento.

Muchos ya me han de ubicar, les voy a presentar, hasta en Europa ya mi nombre han de escuchar. Por mi trabajo varios me han de admirar, soy Orbelín Pineda namás pa’ que no quede dudas", son algunas de las palabras que menciona Delgado.

