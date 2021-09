Omar Chaparro reveló que pensó en ahorcarse por depresión en Alemania 2006

Pese a pasar por un excelente momento laboral, el actor y comediante Omar Chaparro dio a conocer que durante el Mundial de Alemania 2006, donde acudió con el equipo de Televisa Deportes, pensó en suicidarse debido a una gran depresión que generó.

Omar Chaparro reveló que, pese a su excelente trabajo, nunca fue reconocido como él esperaba, pues nadie lo mencionaba en el contenido que se generaba para Televisa, es decir, se sentía a la sombra de Eugenio Derbez.

"Sufrí una etapa de mucha depresión en el 2006. En ese año se terminó el programa de No Manches y me fui a hacer el Mundial con Televisa Deportes en Alemania, iba con Eugenio Derbez y ahí me pegó muy duro la depresión", reveló Omar en entrevista con Yordi Rosado.

"La vida me dio un golpe, yo estaba hasta arriba y de pronto hice un show con solo 50 personas en Xalapa. Me pegó un bajón durísimo, me preguntaba qué iba a pasar con mi carrera, me voy al Mundial y las secciones siempre eran 'El humor con Eugenio Derbez' y nadie mencionaba a Omar Chaparro. Me deprimí horriblemente, sentía que mi carrera se había terminado ahí, creía que lo que ya seguía era morirme y recuerdo que sí vi un cortinero y pensé en colgarme, decía 'Ya, no más', estaba muy triste", añadió el actor.

