¡Todo un artista! Nicolás Tagliafico mostró su talento "oculto" con dibujos de Dragon Ball Z

Varios futbolistas han sorprendido a sus seguidores con otros talentos ocultos más allá del futbol. Tal es el caso de Nicolás Tagliafico, quien desde la pandemia sorprendió en redes sociales al presumir su pasión por el dibujo. “Uno de mis hobbies favoritos, ayuda a liberar la mente, a concentrarse y enfocarse en una sola cosa”, escribió en aquel momento, cuando todavía era jugador de Ajax. Ahora nuevamente presumió su arte, en específico obras relacionadas con Dragon Ball Z.

Fue en entrevista con ESPN Argentina que el campeón del mundo con la Selección de Argentina compartió sus dibujos y la manera en que ha progresado en la elaboración de los mismos, del blanco y negro hasta el color con plumines y sombras más tenues.

De los primeros que realizó fue el de Piccolo Daimaō, así como uno de Trunks normal y la otra mitad convertido en Super Saiyajin; ambos en blanco y negro. Posteriormente mostró otros personajes, ya en los trazos con color, y fue autocrítico con elementos de su propia obra que no le terminan de convencer. "La cara no está realmente como me hubiese gustado hacerla", cuenta Tagliafico sobre un dibujo de Gokú convertido en Super Saiyajin 3.

El video termina con los dibujos de tres de los villanos principales: Cell, Freezer y Majin Boo. "Los colores son muchos suaves, quedan mejor de la hoja", dijo sobre el dibujo de Cell, mientras que de Freezer, el primer gran enemigo de Gokú en su etapa adulta, lo calificó como el que más le ha gustado hasta el momento.

