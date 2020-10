Nicklas Bendtner: 'Todo el mundo en el futbol conoce a alguien que ha estado con prostitutas'

NIcklas Bendtner, exjugador del Arsenal y la Juventus, hizo algunas revelaciones polémicas en su autobiografía titulada 'Both Sides'.

Una de ellas es que reveló que muchos futbolistas recurren a la prostitución porque es "menos arriesgado" que salir con otras mujeres.

"Créeme, todo el mundo en mi industria ha oído de alguien que ha estado en ello, especialmente en Inglaterra donde hay una gran tradición de compartir tus historias de sábanas con el público", relata el exdelantero.

"Es menos arriesgado que estar con otras chicas. Difícilmente te atreves a irte con una civil. No cuando eres un futbolista famoso", añade en la publicación el danés.

Bendtner además confesó que alguna vez una chica lo chantajeó con una operación de pecho para no revelar que supuestamente estaba embarazada de él.

"Una de las chicas con las que he estado volvió y aseguró que la dejé embarazada. Me dijo que había un precio para hacer algo al respecto. ‘¿Y eso qué significa?’, le dije. ‘Significa que me tienes que pagar un nuevo par de tetas’, me dijo. Así que acabé pagándole el viaje al cirujano estético", asegura el exfutbolista en el libro.

