Nick Kyrgios: "Con todo lo que he bebido y me he ido de fiesta parece que tengo 57"

El tenista australiano Nick Kyrgios, conocido por su estilo de vida extravagante tanto como por su habilidad en la cancha, ha hecho una declaración sorprendente sobre su futuro en el tenis. En una reciente entrevista con Tennis Majors, Kyrgios, de 28 años, expresó que su estilo de vida le ha hecho sentir mucho mayor de lo que realmente es.

"Ya tengo 28 años. Pero con todo lo que he bebido y me he ido de fiesta parece que tengo 57. 33 es una locura. No jugaré hasta los 33 años. Una vez que me vaya, no me volveréis a ver”, afirmó el australiano.

Estas declaraciones llegan en un momento en que Kyrgios ha estado lidiando con una serie de lesiones que han afectado su rendimiento en 2023. Fue operado de una rodilla antes del Abierto de Australia y ha estado luchando con dolores en la muñeca en las últimas semanas, lo que ha dificultado su regreso al circuito.

A pesar de los desafíos, Kyrgios tiene la intención de competir en el próximo torneo de Washington, que se celebrará del 31 de julio al 5 de agosto. Sin embargo, ya está pensando en su vida después del tenis.

En la misma entrevista, Kyrgios reveló que le gustaría convertirse en entrenador a tiempo completo de Frances Tiafoe después de su retiro. "¡Eso sería una locura!", exclamó.

Aunque su anuncio puede ser decepcionante para los fanáticos que esperaban ver a Kyrgios en la cancha durante muchos años más, su honestidad sobre los desafíos de equilibrar el tenis profesional con su estilo de vida personal ofrece una visión fascinante de las presiones que enfrentan los atletas de élite.

