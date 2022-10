NFL: Niño es abordado por seguridad después de correr en el campo en el juego de los Bucs

Un niño corrió hacia el campo y un guardia de seguridad lo derribó con fuerza en el segundo cuarto del partido de Tampa Bay contra Atlanta el domingo.

Una mujer que se identificó como la madre del niño le dijo a The Associated Press que el niño tiene 10 años. Más tarde, un oficial de policía le dijo a AP que el niño tiene más de 10 años, pero que no podía revelar su información porque es menor de edad. El oficial dijo que la madre tiene varios hijos y estaba confundida sobre cuál saltó al campo.

El portavoz del Departamento de Policía de Tampa, el teniente Abe Carmack, dijo que hubo “un incidente que involucró a un menor” en el estadio Raymond James durante el juego, pero no se presentarán cargos ni se realizó ningún arresto.

El incidente ocurrió mientras los Buccaneers se alineaban para un punto extra luego de que una carrera de touchdown de 1 yarda de Leonard Fournette les dio una ventaja de 6-0.

El lunes pasado por la noche, un manifestante que agitaba un dispositivo que emitía humo rosa corrió hacia el campo durante el partido en casa de los 49ers de San Francisco contra Los Ángeles y fue aplastado por el apoyador de los Rams, Bobby Wagner .

El manifestante presentó un informe policial después de ser sometido por Wagner.