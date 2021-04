NBA: Exnovia de Kyrie Irving reconoció que es lesbiana

Hace poco más de cinco años Kyrie Irving entonces estrella de los Cleveland Cavaliers mantuvo una relación polémica con la cantante de raíces mexicanas y españolas Kehlani Parrish.

Después de dejar al basquetbolista Parrish tuvo una relación con el guitarrista Javie Young-White con quien procreó a una niña hace dos años.

Ahora, la cantante volvió a dar de qué hablar al confesar que es lesbiana en sus redes sociales.

"Finalmente sé que soy lesbiana. Soy gay, gay, gay", expresó Kehlani en Tik Tok.

"Yo quería que (mi familia) se cayera al suelo y me dijeran: ‘¡Felicidades! No teníamos ni idea...', y me dijeron: 'lo sabemos, tú eres la única que no lo sabía. El armario era de cristal'", aseguró la artista.

"Realmente no tuve que salir del armario en mi vida privada (...). No es que camine por la calle y la gente me mire y diga: ‘Oh, apuesto a que es ‘queer¡. O apuesto a que le gustan las mujeres", agregó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ROB GRONKOWSKI LOGRÓ RÉCORD MUNDIAL AL ATRAPAR BALÓN LANZADO DESDE HELICÓPTERO