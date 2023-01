Nahuel Guzmán quiere jugar en la Kings League: 'No me tentés que aprovecho la Fecha FIFA'

Todos quieren jugar ahí. La Kings League, donde Gerard Piqué es presidente, sigue siendo tendencia mundial por el formato que tiene, y por eso Nahuel Guzmán, portero de los Tigres, confesó que le gustaría jugar en dicho torneo.

Fue en pláticas con Igor Lichnovsky, también jugador Felino, donde El Patón Guzmán aseguró que podría aprovechar la Fecha FIFA para viajar a España y poder entrar en la Kings League, justo en el equipo de Rivers, el PIO FC.

“No me tentés, ¿no me mirás? Qué lindo sería un fin de semana, en la Fecha FIFA, ir a jugar allá. A mí me gusta mucho, hay una chica regia. ¿Cuál es el equipo de la chica regia? Pio FC, es Rivers. Van últimos igual, son un desastre”, dijo el guardameta argentino.

Nahuel Gúzman diciendo que PIO FC es un desastre en la Kings League Jajajajajajaja pic.twitter.com/KpLtT7tYJW — | | (@xAlanMLR) January 16, 2023

Cabe recordar que Chicharito fue parte de esta liga, pues jugó con Porcinos FC, equipo de Ibai Llanos y, además, el Kun Agüero también tuvo participación en su propio equipo, siendo el famoso Joker misterioso.

