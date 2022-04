Nahuel Guzmán: Debutó como cantante grabando una canción con una banda de rock

Nahuel Guzmán se ha ganado el corazón de la afición de Tigres por ser un portero de calidad, que se le respeta y hace pesar su presencia ante los delanteros de la Liga MX.

Pero ahora, el Patón sorprendió demostrando sus dones para cantar, pues el arquero argentino dejó por unos instantes el futbol y se metió a un estudio de grabación para cantar junto con la banda de rock, Kapanga.

Guzmán es fanático de ese grupo, quienes visitaron Monterrey, Nuevo León, y mientras grababan la canción ‘Miro de atrás’, que dicho sea de paso es la melodía favorita de Nahuel, el jugador de los Tigres grabó con ellos.

Así suena Nahuel Guzmán con Kapanga pic.twitter.com/gxAKFOdo9J — Rafael Rivera (@RafaDato2) April 22, 2022

“Te equivocas, no es solamente un poco; seguramente mis preguntas no tendrán respuestas; me enfoco en esta dirección, subiendo la cuesta”, cantó Nahuel Guzmán.

Kapanga es una banda de rock and roll que se creó en 1989 en Quilmes, Buenos Aires, Argentina.

