MLB: Pitcher de los White Sox se declara homosexual

A un mes de que comience la nueva temporada de Grandes Ligas, los equipos ya comienzan con sus entrenamientos y los agentes libres comienzan a firmar contrato.

Ahora una de las noticias que destacó en el mundo del beisbol es con respecto al pitcher de los White Sox, Anderson Comas.

El beisbolista dominicano, Anderson Comas, anunció a través de su cuenta de Instagram que es homosexual, tratando de ayudar e inspirar a aquellas personas que son criticadas por sus orientaciones sexuales.

"Soy gay pero también soy humano, soy respetuoso, me preocupo por los demás, soy amoroso, amo a mi familia y amigos, y eso es lo que realmente debería de importar, lo que me define como persona, soy un jugador profesional de beisbol es lo mejor que me ha pasado y ser gay no me ha impedido lograr mis sueños", comentó el pitcher.

Anderson Comas es a penas el segundo beisbolista que se declara homosexual en la MLB estando activo. Antes del dominicano solo el jardinero de los Milwaukee Brewers, David Denson, había anunciado su orientación sexual. El estadounidense hizo el anuncio en el 2015.

