Mike Tyson aseguró que se droga con sapos: 'He visto que la muerte es hermosa'

Mike Tyson ha dado de que hablar durante toda su vida y ahora se dio a conocer que el exboxeador consumió drogas de sapo, las cuales le ayudaron a superar momentos complicados en su vida.

"Consumí el veneno de este sapo 53 veces, pero nada se acercó a la experiencia de la primera vez. Esa vez que morí", dijo Tyson para el New York Post.

"En mis viajes he visto que la muerte es hermosa. Tanto la vida como la muerte tienen que ser bellas, pero la muerte tiene mala reputación. El sapo me ha enseñado que no voy a estar aquí para siempre. Hay una fecha de caducidad", agregó Tyson.

"Lo hice como un desafío. Estaba consumiendo drogas duras como la cocaína. Es otra dimensión. Antes de probar el veneno de sapo, era un desastre. El oponente más duro al que me he enfrentado era yo mismo. Tenía baja autoestima.

"Las personas con grandes egos suelen tener baja autoestima. Usamos nuestro ego para subsidiar. El sapo despoja el ego", recordó Tyson, quien apoya el consumo de estas sustancias pues a él le han ayudado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HALO INFINITE: LO BUENO Y LO MALO DEL MULTIJUGADOR DEL NUEVO HALO