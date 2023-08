Messi: Alan Velasco reveló qué fue lo que hizo con el jersey que le regaló La Pulga

El FC Dallas y el Inter Miami protagonizaron uno de los juegos más emocionantes de los 8vos de Final de la Leagues Cup, pero uno de los momentos que también nos dejó fue cuando Lionel Messi le obsequio a Alan Velasco, su playera tras culminar el encuentro.

"Está transpirada. Fue en el segundo tiempo que me la dio. No sé si se la habrá cambiado en el entretiempo, pero fue la de los penales", comentó Velasco en entrevista en la zona mixta.

Además, el jugador del FC Dallas reveló que Boca lo buscó para convertirse en nuevo refuerzo del equipo argentino, pero el mediocampista detalló que él se encuentra cómodo en Dallas, pues llegó al club en febrero de 2022 y cuenta con contrato hasta el 2025, con la opción de renovar por una temporada más.

"Me llegó el interés de Boca por parte de mi representante, pero no fue más que eso. Nadie de Boca se contactó directamente conmigo. Estoy muy bien en Dallas, me tratan muy bien y están pendientes de lo que necesito. Nunca hubo un interés concreto", finalizó Velasco.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ELON MUSK VS MARK ZUCKERBERG: ¿EN DÓNDE SERÁ TRANSMITIDA LA PELEA EN JAULA?