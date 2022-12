La grabación al interior del vestidor de la Selección Argentina posterior al triunfo sobre México en el Mundial de Qatar desató un maremoto de polémicas. En el clip se percibe como si Messi pisara la camiseta del Tri que le habían intercambiado.

Después de días de silencio, principalmente por la concentración titánica que tenía en su combinado que estaba cerca de las cuerdas, Lionel Messi se pronunció sobre el tema, tratando de darle un punto final.

“Fue un malentendido, quien me conoce sabe que no le falto el respeto a nadie. No tengo que disculparme, porque no le falté el respeto a la gente de México, ni al equipo, ni a nadie”, rescató la periodista Verónica Brunati.

Asimismo, el principal antagónico de esta situación ya pidió disculpas: el Canelo Álvarez, El boxeador fue uno de los más ofendidos por el tema, incluso insinuando que golpearía a La Pulga si lo encontraba.

Tras unos días de furia desmedida, el boxeador tapatío reflexionó y aprovechó su cuenta de Twitter para dispensarse. Argumentó que se dejó manipular por la pasión y el cariño que le tiene a México.

