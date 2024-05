“Me atacaron, me insultaron…”: Eugenio Derbez revela ser víctima por apoyar al Cruz Azul

El comediante mexicano, Eugenio Derbez dedicó video en sus redes sociales para revelar lo recibido por apoyar al Cruz Azul y al mismo tiempo pidió paz entre aficionados ante el eventual triunfo de Cruz Azul o América en la Final.

“Este mensaje es para todos mis compatriotas, para todos mis paisanos mexicanos, para todos. Para los que piensan como y también para los que no piensan igual que yo, porque se vale pensar diferente, es más es sano, pensar diferente. Lo que no está bien es atacar, dividir, agredir solo porque alguien no piensa igual que tú”, declaró, Eugenio Derbez.

“Me atacaron, me insultaron, me agredieron y me amenazaron y todo por pensar diferente”, resaltó tras los comentarios recibidos en dicho video.

Finalmente, se despidió con una dedicatoria afirmando que el Cruz Azul saldrá esta noche campeón de la Liga MX.

“Hoy domingo 26 de mayo, el Cruz Azul va ser campeón, venga la máquina nos va regalar otra copa porfavor muchachos de la Máquina no la vaya a cruzazulear”, sentenció, Eugenio Derbez.

“Sí eres americanista, chingón, no pasa nada no nos odies a los del Cruz Azul, no me agredas por irle al Cruz Azul, échale porras al América y simplemente que gane el mejor y si eres del Cruz Azul lo mismo no tenemos por qué agredir a un americanista”, pidió para esta Final.

