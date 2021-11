Mauro Icardi: Wanda Nara terminó de nuevo la relación con el futbolista

El amor entre la empresaria Wanda Nara y el futbolista Mauro Icardi parecía regresar a la paz tras la bomba que estalló con la supuesta infidelidad por parte del jugador con la actriz María Eugenia 'China' Suárez.

Nara en un principio se había mostrado firme en su desición de terminar con el matrimonio que mantiene desde 2014 con el del París Saint-Germain, tras descubrir unos mensajes con la también modelo y cantante argentina.

Icardi ya había sido perdonado pero al parecer, las nuevas historias en Instagram de su esposa en un viaje a Milan y la cuenta desaparecida en dicha red social del seleccionado argentino, aviva los rumores de la separación.

"Me gustaría haberles subido estos vídeitos antes (promoción de 'Wanda Cosmetics'), pero por razones que ya conocen no he podido", comentó Wanda en su cuenta personal.

La periodista Yanila Latorre durante el programa argentino 'Los Ángeles de la mañana', se encargó de revelar que era lo que había sucedido con la relación y aseguró que Nara había encontrado un material 'caliente' en el celular de su marido.

"Wanda encontró un vídeo de la 'China' practicando la autosatisfacción y se la agarra con Mauro", sentenció.

Según el mismo medio, mientras la 'influencer' se encontraba en sesión fotográfica para su línea de maquillaje en Milán, Icardi habría aprovechado para encontrarse con la 'China' en París, de esto se enteró Nara a través de un correo enviado por una amigo cercano a la actriz.

El mensaje indicaba que no sólo ocurriría el encuentro entre la cantante y el futbolista, sino que este también se había encargado de cubrir los gastos del viaje.

Wanda Nara presumió en su cuenta estar pásandola bien con su amigas y agradeció el apoyo que ha recibido en redes.

