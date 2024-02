El arbitraje en la Liga MX no pasa su mejor momento. En medio de la polémica con César Ramos o Marco Antonio Ortiz, Christian Martinoli y Luis Roberto Alves 'Zague' arremetieron contra los árbitros y señalaron su falta de compromiso en el terreno de juego.

Durante el programa 'En Caliente', 'Zague' y Martinoli, junto con Luis García y Álvaro Lopez Sordo criticaron la poca eficacia del atbitraje mexicano y mundial. Y es que para Martinoli, a los jueces les da miedo marcar una falta dentro del área y asegura que en un corner se permite todo.

"No se porque, los árbitros a nivel mundial no quieren pitar una falta con la pelota en el aire. Cuando la pelota va al área, es casi imposible que te marquen un agarrón. Entonces, está todo permitido, en un tiro de esquina se permita todo", expresó Christian.

Asimismo, el narrador de TV Azteca siguió con sus cuestionamientos y mencionó que los árbitros no marcan faltas dentro del área porque habría más de siete penales por juego, algo que "no quieren", por lo que su compañero de transmisión, Luis Roberto Alves señaló como una falta de compromiso.

"Yo puedo no ver la pelota, te estoy abrazando, la pelota pasa y ya te solté, ¿por qué? Yo te abrazo en el mediocampo y marcan falta", comentó Martinoli, a lo que el delantero histórico de América respondió con un: "Porque no se quieren comprometer" y Christian lo sentenció: "No quieren siete penales por partido, ese es el problema".

¡Permiten todo! El arbitraje en la Liga MX no se quiere comprometer. #EnCaliente EN VIVO: https://t.co/QnoJncH8vO pic.twitter.com/j1VJgl4N2B — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) February 20, 2024

