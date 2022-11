Marion Reimers protagonizó pelea con Omar Zerón en TNT Sports: "Si no te gusta, no vengas"

Marion Reimers protagonizó tremenda pelea con su compañero de panel Omar Zerón en TNT Sports.

El problema se dio cuando la también narradora ironizó los comentarios de Zerón sobre Erling Haaland, delantero del Manchester City, al comentar con sarcasmo que le dieran el premio Púskas al jugador.

Omar, en tono de molestia replicó: "No queramos hacer polémica barata de lo que sea", fue en este punto cuando Reimers explotó y "corrió a su compañero".

"¡Perdóname! ¿Qué me estás diciendo? No me faltes al respeto. Y tú no te metas (dijo al otro panelista Ricardo Murguía). No me faltes al respeto y si no te gusta, no vengas. Querías beca desde el inicio del programa, por qué mejor no te vas. No me faltes al respeto, le estás faltando al respeto a la producción y a todo el mundo, pero bueno, Zerón, lo que tú digas es ley", exclamó Marion.

“No le faltes al respeto. No, no te metas, no te metas, no le faltes al respeto, si no te gusta mo vengas, no me faltes al respeto, no me faltes al respeto, no me faltes al respeto.” -Marion Reimers pic.twitter.com/0xpXJ1b282 — Don Checo Compean (@DonJustino_) November 3, 2022

Zerón aseguró que no entendía lo que estaba pasando y sin solucionar el conflicto al aire, Ricardo Murguía intervino y tuvo que enviar el programa a otro segmento.

El lamentable desencuentro trajo críticas sobre la analista de deportes, pues el público señaló que ella había iniciado el conflicto al ironizar los comentarios de su compañero.

