La reconocida conductora y actriz Mariazel se ha convertido en el centro de atención en las últimas horas debido a la recepción de fuertes críticas y mensajes de odio en las redes sociales.

La conductora de TUDN decidió utilizar su cuenta de Faceboook para compartir una situación perturbadora que vivió recientemente. Mariazel denunció en esta red social que fue objeto de insultos y amenazas de muerte. A pesar de la impactante naturaleza de estos mensajes, la actriz decidió no dejarse afectar, considerando que no debe permitir que la opinión de alguien que no conoce condicione su existencia.

En su perfil de Facebook, Mariazel compartió los mensajes de odio que recibió, expresando: "Hoy me desperté y lo primero que leí fue un mensaje horrible, lleno de odio hacia mí, con frases como 'ojalá te mueras', 'me das asco', 'eres una estúpida', 'zorra', 'hipócrita', etc."

A pesar de esta situación desagradable, Mariazel tomó una postura valiente y decidió no dejarse afectar por las palabras crueles. Continuó diciendo: "Tenía dos opciones: dejarme afectar por esas palabras tan crueles, quedarme pensando todo el día en eso, enojarme, ponerme triste y en el peor de los casos dudar de mi valor como mujer y como persona, o seguir mi día como si no importara lo que leí y no permitir que alguien que evidentemente no me conoce pusiera en tela de juicio lo que valgo y lo que soy. Me costó un poco de trabajo, pero elijo la segunda opción."

Finalmente, Mariazel compartió un mensaje de empoderamiento y aliento a sus seguidores, instándolos a no dejarse afectar por las críticas y difamaciones de terceros. Les recomendó que no otorguen poder a aquellos que intentan dañarlos y, en cambio, encuentren fuerza en sí mismos. Concluyó diciendo: "Hoy será un gran día para todos".

Este incidente pone de manifiesto la importancia de abordar el tema del odio y la toxicidad en las redes sociales. Mariazel, a pesar de las críticas y los mensajes negativos, se ha mantenido firme en su postura de no permitir que las palabras de desconocidos afecten su bienestar emocional. Su valentía y su mensaje de resiliencia son un recordatorio de la importancia de proteger nuestra salud mental y buscar la fortaleza interior para enfrentar las adversidades en línea.

