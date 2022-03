Marcela Zacarías: ¿Cómo fue la participación de la tenista en King Richard?

Cada vez es más común que la vida de los deportistas sea trasladada a la pantalla grande debido a la gran trayectoria que han tenido. Tal es el caso de las tenistas, Venus y Serena Williams, con la película King Richard, la cual está nominada a cinco categorías de los premios Oscar.

Sin embargo, la cinta cuenta con la participación de Marcela Zacarías, tenista mexicana que cuenta con más de 10 años de carrera profesional, donde ha participado en torneos como el Abierto Mexicano de Tenis de Acapulco.

En la película, donde también participa la estrella de Hollywood, Will Smith, la mexicana interpretó a Arantxa Sánchez Vicario, española que derrotó a Venus Williams en Sídney 1998 por 6-1 y 6-3.

Gracias a esto, la oriunda de San Luis tuvo la oportunidad de platicar con las hermanas Williams, y en entrevista con Milenio contó cómo fue su interacción con las estadounidenses.

"Las conocí en la premier de la película. Me preguntaron sobre mi carrera, qué torneos venían, qué estaba haciendo, cómo logré hacer a Arantxa, fue un ratito como de 10 o 15 minutos, algún día si las vuelvo a ver claro que me gustaría pedirles consejos", comentó.

Asimismo, contó que los productores la buscaron a través de Google. "Es algo muy padre, todo empezó estando en un WTA en California, estaba jugando un partido y el productor de la película se acercó con Marco, mi esposo, y le dijo ‘busqué en Google, encontré a Marcela, vi que estaba jugando a media hora de LA y quiero preguntarle si quiere salir en la película’.

La verdad es que eso fue impresionante, el hecho de que me escogieron y me buscaron. Me lo mandó Dios. Era algo que el destino me tenía preparado y fue una experiencia inolvidable para mí, se va a quedar para la historia", contó Marcela Zacarías.

