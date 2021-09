Maradona: Redes sociales del Pelusa fueron reactivadas con emotivo mensaje

Diego Armando Maradona falleció en noviembre de 2020 y hoy sus hijos decidieron reactivar la cuenta de Instagram del ídolo argentino para continuar admirando su legado a pesar de su muerte.

La publicación muestra una foto en blanco y negro centrada en los ojos y expresión del 'Pelusa' con un emotivo mensaje que invita a seguir recordando al ídolo argentino y el cual provocó miles de interacciones.

"No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes, fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tanta pasión, que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende", se lee en el texto que acompaña a la publicación.

Diego Armando Maradona falleció en Buenos Aires el 25 de noviembre de 2020 en su domicilio a causa de un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: MEMO OCHOA INVERTIRÁ EN ESPORTS