Maradona: La emotiva carta que Matías Almeyda le escribió a Diego cuando tenía 12 años

Pese a ser un referente de River Plate como profesional, Matías Almeyda jamás ocultó su admiración por Diego Armando Maradona, incluso desde que era un niño.

Con la muerte del astro argentino a causa de un paro cardiorrespiratorio la mañana de este miércoles, volvió a circular un video en donde el Pelado leía una carta a Diego que habría escrito cuando tan sólo tenía 12 años de edad.

"Querido Diego, te escribo esta carta porque me gustaría mucho ser amigo tuyo. Me llamo Matías, tengo 12 años y juego en la séptima división del club Alumni de esta ciudad, vamos primeros y soy goleador con seis tantos. Soy un gran admirador tuyo y creo que como tú nacen uno cada 100 años. A mí me gustaría que me contestes eta carta y que me des algunos consejos futbolísticos".

"Los chicos que juegan conmigo quieren que vengas a esta ciudad aunque yo creo que es algo imposible. ¿Conoces esta ciudad? ¿Te gustaría conocerla? A mí me gustaría que vinieras con tu mamá, tu papá y tus hermanos a mi casa, tal vez te parezca un poco fantasioso pero eso sería el sueño más grande que se me podría cumplir".

"Me olvidaba, ¿sabes una cosa? tuve puesta una camiseta tuya de cuando jugabas en Boca y te juro que cuando me la puse se me llenaron los ojos de lágrimas y me sentí por un instante Maradona. Cuando me reaccioné me di cuenta que soy chiquito como una hormiga a la par tuyo. Bueno, te voy a seguir pidiendo cosas, me gustaría tener una camiseta tuya autografiada o una foto autografiada. En fin, algo que haya sido tuyo en la medida que te fuera posible. Te pido perdón porque tal vez soy un poco pesado, tienes que comprenderme, soy un chico y creo que somos todos iguales".

"Por favor contéstame, no me desilusiones, yo te creo la persona más buena y más humilde del mundo. Me despido de ti con un chao y un contéstame. Matías".

Todo esto en un programa de televisión que Maradona conducía hace un par de décadas. En aquel entonces, tras leer la carta, Almeyda se reencontró con Diego y sostuvieron una emotiva plática después de recordar la admiración que el extécnico de Chivas le tenía a Diego Armando desde pequeño.

