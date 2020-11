Maradona: Argentino en Australia corrió 10 kilómetros para homenajear a Diego

Desde que falleció Diego Maradona, los homenajes al exfutbolista no paran de aparecer, y no solo en Argentina, sino en todo el mundo.

Diego Benítez, que vive Melbourne, Australia, decidió correr 10 kilómetros y con su recorrido formar el nombre de Diego, con el número 10 al lado, hecho que en cuanto fue compartido en redes sociales, se volvió viral de inmediato.

“Lo pensé a la tarde viendo videos de los goles de Diego en YouTube. Nunca había hecho algo así y se me ocurrió que era una buena oportunidad. Me puse a planear en Google Maps el trayecto, pero si formaba solo la palabra Diego eran entre siete y ocho kilómetros, entonces le agregué el 10 para completar los diez”, dijo Benítez en declaraciones a TyC Sports.

Fiel seguidor de San Lorenzo, de 40 años, no sólo corrió esa distancia, sino que también se puso la misma camiseta que Diego usó con la selección albiceleste.

“Busqué la playera de Diego que tenía desde hace algunos años. Hace mucho que no la usaba, ya está vieja y no quería que se me arruine más. Jugaba mucho a la pelota en el colegio y en la calle. Fingíamos ser jugadores de futbol, ser Maradona, y nos peleábamos todos los días para ver quién era el 10”, recuerda.