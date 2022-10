Manuel Akanji demostró ser un genio al responder operaciones matemáticas con facilidad

Manuel Akanji, defensor del Manchester City, que atraviesa un gran momento, ya que ha tenido buenas actuaciones, ha contado con minutos tanto en la Premier como en la Champions; además de demostrar sus cualidades dentro del terreno de juego, el central ha mostrado ser todo un genio, ya que puede resolver operaciones matemáticas con gran facilidad.

En entrevista para Sky Sports, el zaguero confesó que desde pequeño entró a competencias de matemáticas, llegando a disputar finales en este ramo. “Mi maestra en la escuela siempre me metió a competencias de matemáticas y me ponía como líder en todo eso, siempre llegaba a las finales, me di cuenta de que era bueno” comentó.

El conductor comenzó a preguntarle operaciones, las cuales eran estadísticas de Premier League, la primera fue una multiplicación ’93 x 60 + 20’, Akanji respondió sin titubear, 5600. “El número de segundos que le tomó al Kun Agüero anotarle al QPR en el juego final”, explicó el conductor.

Poco menos de dos segundos tardó en responder la siguiente operación, ’89 x 5 = 445’, lo que resultó en el número de minutos que le tomo a Haaland llegar a 10 goles en Premier League con el Manchester CIty.

La última operación sorprendió al central, ’83 x 4 = 332’, el total de goles que Haaland podría marcar en los próximos cinco años en la Premier si continúa con ese ritmo arrasador.

¡Impresionante lo que hace #Akanji! Esto es un genialidad. pic.twitter.com/wswCm2DpTQ — Jorge Garrett (@garrett_bol) October 8, 2022

