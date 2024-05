Mahomes aseguró ser el 'casamentero' en la relación de Travis Kelce y Taylor Swift

Patrick Mahomes no solo es un gran mariscal de campo, sino que también tiene talento como cupido. Al menos así lo presumió el jugador de los Chiefs de Kansas City, que durante su aparición en el Pat McAfee Show declaró que jugó un papel importante en la relación de Travis Kelce con Taylor Swift.

El romance del ala cerrada y la cantante fueron protagonistas en la última temporada de la NFL, desde septiembre que hicieron pública su relación hasta el Super Bowl, en el que Kelce y Mahomes lograron el bicampeonato con los Chiefs.

Desde entonces, aunque no hay temporada, siguen siendo noticia ocasionalmente por su asistencia a Coachella juntos, así como los viajes que el jugador realizó para acompañarla en The Eras Tour. Pero esto no hubiera ocurrido sin Mahomes, ya que el mariscal fue quien invitó a Kelce a un concierto de Taylor el año pasado.

"Lo disfrutamos, ha sido divertido. Me gusta atribuirme parte del crédito; fui yo quien invitó a Travis al primer concierto de Taylor cuando entregró el brazalete de la amistad. Estaba sentado en mi suite, así que me siento como si fuera el casamentero", declaró el mariscal.

De igual forma, recordó que él insitó a Travis a que intentara sin miedo entablar una relación con la cantante. "También tuve algunas aportaciones y dije: 'Amigo, hazlo, hazlo'. Y ya conoces a Travis... él lo hace y es un gran tipo, y me alegro de que todo haya salido de la mejor manera", añadió .

