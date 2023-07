Hace unos días, Dele Alli consternó al mundo luego de contar su pasado en una entrevista con Gary Neville. En la plática, el exjugador del Tottenham aseguró que su madre era alcohólica, que sufrió abuso sexual y que una familia lo adoptó y lo rescató de su situación.

Sin embargo, la madre del futbolista, Denise Alli, se defendió ante estas declaraciones y aseguró que lo que contó su hijo biológico es falso.

En una entrevista con OJBSPORT, Denise señaló que su hijo no fue adoptado por nadie, que no fue enviado a África y que ella no sufría de alcoholismo.

"Dele nunca fue adoptado por nadie. A los siete años asistió a una de las mejores escuelas de Lagos. Nunca fue enviado a África para disciplinarlo. Es una mentira descarada. Tenía un conductor que lo recogía todos los días de la escuela. Tenemos todos los documentos y fotos de Dele con su papá desde que nació cuando era niño. Le lavaron el cerebro. Se ha dicho que yo sufría alcoholismo y que lo abandoné porque no podía cuidarlo, pero eso es mentira", comentó la madre de Dele Alli.

De igual forma, la mamá del futbolista del Everton comentó que nunca abandonó a su hijo, sino que él se quedaba con una familia por lo complicados que eran los traslados a MK Dons, done empezó a entrenar a los 13 años.

"Cuando tenía unos 13 años, Dele comenzó a entrenar en MK Dons cinco días a la semana. Entonces, por conveniencia, comenzó a quedarse en la casa de su mejor amigo durante la semana, para luego volver a casa los fines de semana. Fue difícil dejarlo vivir lejos de casa, pero no teníamos coche y me resultaba difícil llevarlo a entrenar", señaló Denise Alli.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: EDSON ÁLVAREZ SOBRE SU FUTURO EN EUROPA: "ESTOY LISTO PARA LOS RETOS QUE VENGAN"