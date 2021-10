Luis Suárez lanzó su colección de NFT de la mano de ISL y Ethernity

I am launching my authenticated NFT collection on @EthernityChain . Can't wait to share it with you.

Lanzaré mi primera colección autentificada de NFT en @EthernityChain . Con muchas ganas de compartirla con ustedes. pic.twitter.com/sM1zZusWPM

— Luis Suarez (@LuisSuarez9) September 27, 2021