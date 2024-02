Luis García, en novela de Televisa de Carla Estrada: América lo llevó a la pantalla chica

El reconocido comentarista y exfutbolista, Luis García, reveló cómo fue que llegó a actuar en la famosa telenovela "Lazos de Amor" a principios de la década de los 90 tras su regreso al futbol mexicano.

Durante una charla en el podcast Creativo de Roberto Martínez, el analista de TV Azteca explicó que al poco tiempo de fichar con América, recibió una sopresiva llamada para comenzar a grabar ocho capítulos de la producción.

García continuó su explicación asegurando que él mismo accedió a esto sin saberlo, pues firmó un contrato que parecía "enciclopedia" donde se establecía su participación en la novela.

"Después de mi paso por España, se me da la oportunidad de ir al América. Llego acá y ya sabes, de esos contratos que empiezas a firmar tanto que no sabes ni que firmas, es una enciclopedia británica. A los dos meses, recibo una llamada de Carla Estrada (productora de telenovelas) y me dice que tengo que presentarme en el foro tal y le digo: "Yo vengo a jugar futbol", y me dijo: "No, no. Igual no revisaste tu contrato, hay que hacer ocho capítulos de Luis García en esta novela.

"Estaba incluido en el contrato y no tenía ni idea. Yo había firmado con América, pero en ese entonces Televisa era dueño del América; en ese momentos firmabas con Televisa, no con América", indicó.

