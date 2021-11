Luis Cessa y Nancy Arreola formalizaron compromiso con la celebración de su boda

El beisbolista mexicano, Luis Cessa, y la periodista deportiva Nancy Arreola, se casaron este sábado 13 de noviembre y lo hicieron saber a través de sus redes sociales.

Después de poco más de cinco años de relación, el pítcher mexicano de los Rojos de Cincinnati y la conductora mexicana se comprometieron el mes de abril del presente año.

La propuesta de matrimonio se suscitó en 'The Edge' (El puente), Nueva York, donde el lanzador veracruzano aprovechó de la increíble vista de la ciudad.

"She said yes (Dijo que sí). No pude encontrar a una mejor mujer, Te amo.", escribió en sus redes sociales.

Acompañados de sus familiares y amigos, Luis y Nancy contrajeron matrimonio en una ceremonia privada, acompañados de sus familiares y amigos más cercanos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PLANTILLA DEL FC COLONIA ACUDIÓ DISFRAZADA A ENTRENAMIENTO, CON SU DT VESTIDO DE UNICORNIO ROSA