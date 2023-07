¡Lo mandan a volar! Travis Kelce confesó que Taylor Swift se negó a conocerlo

Travis Kelce es uno de los mejores jugadores de los Kansas City Chiefs y también de la NFL, pero eso no es impedimiento para que el ala cerrada sea rechazado, pues en esta ocasión la cantante Taylor Swift rechazó cualquier intento para que sea ligada.

“Resulté decepcionado porque me dicen que no habla con nadie antes de sus conciertos porque supuestamente quiere cuidar su voz antes de salir al escenario”, contó Travis en el podcast que tiene junto con su hermano.

Jason Kelce, hermano del jugador de Kansas City, bromeó con la situación de su hermano, pues destacó que la cantante es fanática de los Philadelphia Eagles, equipo que perdió el Super Bowl de la temporada pasada contra los Chiefs.

“En los conciertos de Taylor Swift hay pulseras de la amistad y yo le hice un brazalete que quería entregarle, en ese iba anotado mi número de teléfono. Me dijeron que no recibe a nadie, o tal vez no quiso recibirme a mí”, agregó el ala cerrada de los Chiefs.

