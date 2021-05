Lionel Messi lamentó no haber podido intercambiar camiseta con Ronaldo

Lionel Messi es uno de los jugadores más acediados por los rivales a la hora del intercambio de camisetas, pero el argentino reconoció que empezó a tomarle importancia hasta que ya había pasado algún tiempo por lo que no pudo obtener la casacas de Ronaldo El Fenómeno.

“La verdad es que le empecé a tomarle importancia al tema de las camisetas o de los recuerdos de más grande, porque antes no prestaba atención a eso, o no me llamaba. Mi hermano Matías, en Argentina, guardó cosas y tiene muchísimas desde que empecé", comentó Messi en entrevista para el Diario Olé de Argentina.

El delantero del Barcelona aseguró que le habría gustado tener las playeras de los brasileños Ronaldo y Roberto Carlos, con quienes compartió cancha en antes de su retiro.

“Claro, el hecho de que haya empezado más tarde con la colección, hizo que se perdiera de intercambiar casacas con futbolistas ya retirados. Y hay trenes en la vida que sólo pasan una vez. Me arrepiento de no haber pedido camisetas antes a jugadores que he enfrentado cuando era chico. Como la de (el brasileño) Ronaldo, la de Roberto Carlos, jugadores que me enfrenté y hoy digo 'me hubiese gustado tener esa camiseta'”, lamentó.

