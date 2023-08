Leagues Cup: Fans del América aseguran que portero de Nashville se adelantó en un penalti, ¿es verdad?

Luis Malagón atajó el quinto penalti cobrado por Jack Maher, por lo que de inmediato iniciaron a festejar. Por su parte, el VAR revisó la jugada y el arquero se había adelantado, por lo que se repitió la jugada y al final Jonathan dos Santos falló su oportunidad y el equipo de la MLS se clasificó a la siguiente fase.

A través de redes sociales la afición del América, ha manifestado su disgusto, ya que el arquero Elliot Panicco parce haberse adelantado en el segundo disparo en el que tapó el cobro de Miguel Layún. Cabe destacar que la jugada del cancerbero del equipo norteamericano no fue revisada en el VAR, por lo que dicha atajada significó el primero de los dos penaltis que falló el América, ya que cuando se reanudó la tanda Jona erró el definitivo.

Los fanáticos azulcremas compararon el penalti que detuvo Panicco a Layún con el que atajó Malagón a Maher y manifestaron su inconformidad porque a su parecer uno se revisó en el VAR y el otro no.

"Si esta adelantado... okay, que se repita.. pero... ¿y cuando el portero de Nashville se adelanta?... el cobrador de América falla y esa no se repite... Es ahí el "reclamo" o se pita igual o se pita a conveniencia", "Porqué no revisaron el penal de Layún????", "El penal que le atajan a Layun también debió repetirse. Se adelanta el arquero pero ahí no revisan tanto porque es en contra de la MLS", fueron algunos de los reclamos de los internautas en redes sociales.

JUGADA VÁLIDA

Pese a que hay mucha molestia después de la eliminación del América en la Leagues Cup, la realidad es que la jugada de Elliot Panicco era válida, ya que en todo momento, como lo dice la regla, mantuvo un pie en la línea hasta el momento en que Miguel Layún tocó el balón.

Asimismo, seguidores del club de Coapa, han expresado su incoformidad con el jugador Álvaro Fidalgo, ya que después de quitarle el balón a Julián Quiñones en los últimos minutos del tiempo agregado, fue cuando le arrebatron la redonda al mediocampista español y de ahí se desencadenó el gol del empate para el Nashville.

América ahora se enfocará en la Liga MX que se reanudará el próximo 25 de agosto, Las Águilas volverán a la actividad liguera el 26 de agosto cuando se enfrenten al León en el Estadio Azteca.

Oye @LeaguesCup, así como te pones a revisar penales, el de Layun también debió repetirse, es más que claro qué el portero no toca la línea Hoy se vio un robo más hacia los equipos mexicanos, por favorecer a los equipos de la MLS pic.twitter.com/WYTw6pggv1 — El HINCHA ™ (@El_Hincha12) August 9, 2023

