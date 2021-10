Laura Serrano: Pionera del pugilismo femenil en México estrenó su historia en el cine

“Nunca viví del boxeo, viví para el boxeo”, asegura Laura Serrano, pionera del pugilismo femenil en México y quien abrió las puertas para que las mujeres pudieran boxear libremente.

Su lucha por la igualdad de género en el deporte de los puños inspiró a Mariana Tames a llevar su historia a la pantalla grande en el documental “La Poeta del Ring”.

Durante 90 minutos de retratan las adversidades que enfrentó Serrano, primera mexicana en conquistar un título mundial, en su lucha para que se autorizara a las boxeadoras a pelear profesionalmente en nuestro país.

“La Poeta del Ring también habla de todas esas cosas que estaban pasando históricamente abajo del cuadrilátero, la lucha de las mujeres por boxear cuando para ellas no había un espacio indicado, un lugar, ni había regulaciones. La Poeta por eso es un documental muy rico porque no solo habla de una gran mujer sino que habla de todas estas aristas que había alrededor del boxeo”, explicó el editor y guionista Sebastián Sedas.

“La Poeta del Ring” se estrenó en el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México 2021, que comenzó del 14 al 24 de octubre, y su estreno internacional será en diciembre en Argentina.

“Al ser cine independiente me pude identificar mucho con Laura porque nosotros también tenemos que hacer muchas luchas. Afuera de la pantalla pasan muchas cosas y tienes que estar acostumbrada a tocar otras puertas, a que si se te cierra una, mental y emocionalmente tienes que estar muy preparado para lo que requiere el camino antes de que se estrene en sala”, expuso Tames.

Se espera que el documental llegue a las plataformas digitales para que más personas conozcan la historia de Serrano, abogada de profesión y poeta por pasión.

“La gente dice que Irma “Torbellino” García me retiró. Eso no es cierto, me retiré porque me cansé de pelear abajo del ring”, asegura Serrano (17-5-3, 6 KO’s).

