Latin Lover negó conflicto con Alfredo Adame por obra con su pareja

Recientemente, Alfredo Adame anunció una relación de noviazgo con la actriz, empresaria y modelo Magaly Chávez, quien junto con el exluchador Latin Lover y otros artistas forma parte de la obra de teatro 'Amor de tres'.

En dicha puesta escénica, Chávez y Víctor Manuel Reséndez, nombre real del exesteta y artista, tienen escenas candentes juntos donde tienen que incluso besarse, algo que ha generado rumores sobre un posible enfado y polémica con Adame, aunque el propio Latin Lover lo negó.

"A mí no me gustan los pleitos, pero dice mi papá que nunca hay que dejarse de nadie porque al cabo del piso nadie pasa... Él es actor y sabe que en las novelas y en el teatro hay que besarse y pues se tiene uno que besar. Lo voy a hacer como si estuviera él o no estuviera, como siempre lo he hecho", señaló el exluchador en entrevista con el programa Venga la Alegría.

Además, Latin Lover descartó apoyar a entrenar a Alfredo Adame para su pelea contra Carlos Trejo.

"De armar ahí algo no cuenten conmigo porque yo no me presto para eso, yo no soy una figura o una persona de escándalos, tengo una familia, soy abuelo, soy padre, tengo a mis hijos entonces a mí ese tipo de publicidad no me interesa", sentenció.

