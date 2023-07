Lando Norris pide disculpas tras romper el trofeo de Max Verstappen: 'Nunca fue mi intención'

La Fórmula 1 está de regreso este fin de semana con el Gran Premio de Bélgica, sin embargo, la noticia de la semana ha sido el momento de festejo en el Gran Premio de Hungría cuando Lando Norris rompió el trofeo de primer lugar de Max Verstappen.

Ahora previo al inicio del Gran Premio en Spa, el piloto de McLaren pidió disculpas en la conferencia de prensa asegurando que nunca tuvo la intención de romper el trofeo y que sólo se dejó llevar por el festejo.

"En primer lugar, quiero pedir disculpas por ello. Obviamente no tenía intención de hacer algo así. Y sé lo mucho que significa para los húngaros y que forma parte de su cultura. Por supuesto, quiero disfrutar del momento, pero nunca fue mi intención hacer tal cosa. Le pedí disculpas a Max. Sé que hice un par de bromas al respecto, que tal vez no debería. Pero me siento mal. Si lo hubiera hecho con mi trofeo, ¡me habría enfadado!”, dijo Norris en la rueda de prensa previa al evento en Spa, sede del GP de Bélgica de este fin de semana y última carrera antes del parón veraniego de la F1.

En la misma conferencia, el piloto de Red Bull, Max Verstappen aseguró que no está molesto como algunos podían pensarlo, además aseguró que él no se queda con dicho trofeo, pero confía en que recibirán uno nuevo.

"No es mío de todos modos, es del equipo. Nos darán uno nuevo de todos modos, así que está bien. Pero aparentemente tardan seis meses en hacer uno nuevo, así que supongo que durante seis meses pueden quedarse con el roto", comentó Max Verstappen pues como parte de la política de Red Bull de retener los premios del podio y colocarlos en su exhibición de la fábrica de Milton Keynes, que fue famosamente asaltada por ladrones en 2014.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PRESIDENTE DE CHICAGO BEARS OFRECE TICKETS A LIMPIADOR DE VENTANAS EN PLENO PISO 15