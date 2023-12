Kun Agüero 'recomendó' a Filipe Luis insultar a la esposa de Di María en un derbi madrileño

El brasileño Filipe Luis desentierra una curiosa historia que involucra al argentino Sergio 'Kun' Agüero, su entonces compañero de equipo en el Atlético de Madrid, donde se menciona una desafortunada situación contra Ángel Di María.

Luis, exlateral amazónico que compartió vestuario con Agüero en el Atlético de Madrid, recordó un episodio que ocurrió cuando se avecinaba un crucial derbi contra el Real Madrid. En ese momento, recién llegado al equipo rojiblanco, Agüero se acercó a Luis con un consejo poco convencional: desconcentrar a Di María insultando a su esposa.

"Voy a abrir el corazón y hablar del mayor arrepentimiento de mi carrera. Si hay algo de lo que me arrepiento de haber hecho y me gustaría retroceder en el tiempo y no hacerlo, fue contra Di María", confesó el exdefensa en Charla Podcast. "Llegué al Atlético, íbamos a jugar contra el Real Madrid y Agüero me dijo: 'Filipe, si te acercas a él, se perderá, se irá del partido. En la primera, háblale de su esposa'".

Siguiendo el consejo del Kun, Filipe Luis llevó a cabo la estrategia, insultando a la esposa de Di María durante el encuentro. A pesar de que logró su cometido y desestabilizó al jugador argentino, Luis ahora, a la distancia, confiesa que se arrepiente de su acto.

"Agüero":

Por lo que contó Filipe Luis pic.twitter.com/S07SDK7sKl — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 11, 2023

"Llegué a casa y me arrepentí mucho... Di María, lo siento de verdad, hoy te pido perdón", expresó el exdefensa, destacando el malestar que le generó su propia acción y enviando disculpas públicas a Ángel Di María.

