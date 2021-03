Kikín Fonseca y Oswaldo Sánchez 'explotan' en debate por Chicharito Hernández

Se 'calientan' los ánimos. Previo a la victoria del Tri sobre Costa Rica en juego amistoso de Fecha FIFA, Francisco 'Kikín' Fonseca y Oswaldo Sánchez, estuvieron envueltos en un polémico debate sobre el por qué Chicharito Hernández debería ser convocado a la Selección Mexicana.

Durante la transmisión del programa Línea de 4 de TUDN, ambos panelistas no tuvieron una opinión encontrada y las diferencias provocaron un momento de tensión al aire.

"El único que quiere llevar a Chicharito (al Tri) sin meter goles es Oswaldo", a lo que el excancerbero respondió: 'Yo dije que el futbolista tiene historia y se debe respetar, se me hace raro que tú fuiste futbolista y se te olvidara que los futbolistas tienen memoria', a lo que el Kikín explicó que Oswaldo no le prestó atención previamente.

"Pondría primero a Chicharito que a Ormeño; por la historia. A Santiago hay que llevarlo con calma", @SanOswaldo_TD#PasionPorTuSeleccion I #SeleccionMexicana pic.twitter.com/9YnSKVSGZO — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 30, 2021

"No me estás escuchando. A mí me gusta más Chicharito detrás de Jiménez", explicaba el Kikín, a lo que Oswaldo interrumpió nuevamente: 'Para qué mencionas a Ormeño', a lo que Fonseca ya más molesto explicó 'es que no me escucha. Yo ya te escuché todo el tiempo, me estás diciendo cosas que yo no dije', arremetió.

TAMBIÉN TE PUED INTERESAR: NFL: BRUCE ARIANS CUMPLIÓ SU PROMESA Y SE HIZO UN TATUAJE TRAS CONQUISTAR SUPER BOWL LV