Karol G dedicó unas palabras a Karol Bernal, jugadora de Chivas, durante su concierto

Durante una presentación en Monterrey, la cantante de música urbana, Karol G, le dedicó unas palabras a la jugadora de Chivas, Karol Bernal, luego de que se declarara fanática de la artista.

"Alguien de mi equipo dijo que aquí había una niña que, si recuerdo bien, se llamaba Karol Bernal. Es una futbolista del país, y me da mucho orgullo saber que uno de sus sueños era compartir su camiseta conmigo, pero no sé en donde está, no sé si esté por ahí, pero si sí le mando un mensaje: mi reina, que chimba lo que usted hace, que duro que represente a las mujeres. ¡Qué grande!", dijo la colombiana.

Fue el 29 de mayo, días después de conseguir el campeonato de la Liga MX Femenil, cuando la defensora del Rebaño Sagrado le pidió ayuda a sus seguidores para hacerle llegar su jersey a Karol G durante su visita a México. Inmediatamente sus compañeras comenzaron a mencionar la cuenta de la cantante de música urbana en las respuestas.

"Oigan le quiero regalar mi jersey del campeonato a Karol G en su concierto. ¡Ayúdenme a etiquetarla para que le llegue!", escribió Karol Bernal tras levantar el título con Chivas Femenil.

Karol G ha ofrecido hasta el momento dos conciertos en México, sin embargo, este fin de semana se presentará en la capital del país. Bernal, por su parte, reportará en los próximos días con el Rebaño Sagrado para comenzar con la pretemporada.

