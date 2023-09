Kamren Kinchens, safety de Miami, fue trasladado al hospital tras quedar inconsciente

Kamren Kinchens, jugador de fútbol americano colegial de la Universidad de Miami, sufrió un aparente incidente grave hacia el final de la victoria de los Hurricanes sobre Texas A&M el sábado, pero parece estar en buen estado de salud. El entrenador en jefe de Miami, Mario Cristobal, declaró después del juego que los informes iniciales indican que las cosas están "relativamente normales" con Kinchens.

El susto se produjo cuando Kinchens intentaba realizar un tacle en el cuarto cuarto, pero quedó prácticamente inmóvil en el campo después de chocar con el receptor de los Aggies, Ainias Smith. Fue trasladado de urgencia al Centro de Traumatología Ryder en Miami.

Cristobal añadió que se dirigía al hospital después de la conferencia de prensa posterior al partido, pero cree que Kinchens estará bien. "Es tan difícil como puede ser. Tienes padres en las gradas", dijo el entrenador. "Tenemos muchas esperanzas. No me gusta adelantarme, pero me gustaría pensar que todo está evolucionando en la dirección correcta".

El personal médico atendió a Kinchens mientras jugadores de ambos equipos se arrodillaron con 1:33 restantes en el partido del sábado en el Estadio Hard Rock. Después de trabajar en Kinchens durante varios minutos, lo cargaron en una camilla y lo sacaron del campo, llevándolo al Hospital Jackson Memorial.

La multitud, que estaba emocionada por la remontada de Miami después de caer en un agujero temprano de 10 puntos, quedó en silencio. Algunos compañeros de Kinchens se reunieron en círculo para rezar. "Te queremos, 5", compartió la cuenta de fútbol de los Miami Hurricanes en Twitter, después de la victoria en casa del sábado.

Kinchens había tenido un gran partido hasta ese momento, con una intercepción al mariscal de campo de los Aggies, Conner Weigman, en el tercer cuarto. La comunidad espera una pronta recuperación para este destacado jugador.

