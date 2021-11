Jürgen Damm: ¿Por qué Messi y Cristiano Ronaldo no cambiaron playeras con él?

Son pocas las oportunidades en las que a nivel internacional te enfrentas con estrellas de la talla de Cristiano Ronaldo o Lionel Messi. Jürgen Damm ha tenido el privilegio de enfrentarse a ambos defendiendo los colores de la Selección Mexicana, sin embargo la suerte no le sonrió para hacerse de las playeras de los míticos futbolistas.

Como acostumbra el ahora jugador del Atlanta United, contó desde su cuenta de TikTok cómo fue que se aceró al portugués y al argentino en distintas ocasiones, pero no consiguió cambiar playeras con ellos, pues ya algunos compañeros les habían solicitado el tradicional trueque.

“Tengo anécdotas con los dos jugadores más grandes de la historia, el Bicho (Ronaldo) y la Pulga (Messi). En la Copa Confederaciones, cuando jugamos contra Portugal, me acerqué lentamente al Bicho a pedirle su camisa y lamentablemente ya 30 jugadores más de la Selección Mexicana se la habían pedido y no me tocó”, detalló el extremo que ha saltado a la 'fama' en las redes sociales gracias a su peculiar manera de mostrar la intimidad dentro del mundo del futbol.

@jurgendammr25 Responder a @mrpiter6 Anécdota con los 2 más grandes de la historia sonido original - Jürgen Damm

“Y en un amistoso acá en Estados unidos contra Argentina me acerqué velozmente a la Pulguita para pedirle su camisa, al jugador más grande de la historia, pero igual muchos jugadores se la habían pedido y tampoco me tocó”, recordó Damm.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: QATAR 2022: CROACIA SE INSTALA EN EL MUNDIAL TRAS VENCER A RUSIA